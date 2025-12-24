Nervo vago la scoperta | Mantiene il cuore giovane
Pisa, 24 dicembre 2025 – Il nervo vago mantiene il cuore giovane e aiuta a mantenere in salute i suoi tessuti: a scoprirlo è lo studio coordinato da Vincenzo Lionetti, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Lo studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine potrebbe portare allo sviluppo di nuove terapie di prevenzione contro l'invecchiamento cardiaco. Cos’è il nervo vago e come influisce sul cuore. Prendendo origine dal cervello il nervo vago si articola in due parti, destro e sinistro, che scendono lungo il collo arrivando a innervare tutti gli organi interni, come cuore, polmoni e intestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
