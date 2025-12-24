Neres produce più di Vinicius Raphinha Estevao e Rodrygo | meriterebbe un posto nel Brasile di Ancelotti

Di seguito un’analisi pubblicata da Marca, che mette in luce l’esplosione di David Neres e il suo impatto decisivo nel Napoli di Antonio Conte, fino a riaprire il dibattito sul suo ritorno nella Nazionale brasiliana. Neres, un’esplosione di talento assoluto: i dettagli. Si legge su Marca: “Se c’è un reparto in cui Carlo Ancelotti può contare su un’eccedenza di uomini, è quello degli esterni offensivi, dove Vinícius, Raphinha, Rodrygo e persino Estêvão sembrano intoccabili, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, mentre molti altri bussano alla porta: Martinelli, Antony, Luiz Henrique, Savinho.” “Eppure, anche se manca dal giro della Nazionale brasiliana dal marzo 2019, nessuno attraversa uno stato di forma migliore di David Neres, che ha accelerato in modo impressionante in questo finale d’anno, al punto da meritare seriamente un posto al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

