Neres appartiene alla tribù dimenticata e trascurata degli artisti del calcio Ancelotti lo porterà al Mondiale Damascelli
Tony Damascelli scrive di David Neres sul Giornale. Ricorda anche il suo arrivo a Napoli, con lo scippo che dell’orologio che fu un pessimo segnale ma non ha rovinato la sua esperienza partenopea. Adesso è il calciatore in vetrina della squadra di Conte, scrive Damascelli che Ancelotti lo porterà al Mondiale col Brasile. Soltanto la palpebra è pigra. David ha la velocità di un ghepardo, corre seminando la paura degli avversari. Neres viene da San Paolo e il San Paolo richiamato Maradona ha finalmente trovato il nuovo idolo, lo scugnizzo del pallone, il fucibol di strada. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Durante su Neres: “Talento vero, ma discontinuità nel percorso” Sabatino Durante, agente FIFA e profondo conoscitore del calcio sudamericano, ha analizzato il profilo di David Neres, soffermandosi sul suo percorso di crescita. "Quando ha iniziato a fare bene - facebook.com facebook
