Tony Damascelli scrive di David Neres sul Giornale. Ricorda anche il suo arrivo a Napoli, con lo scippo che dell’orologio che fu un pessimo segnale ma non ha rovinato la sua esperienza partenopea. Adesso è il calciatore in vetrina della squadra di Conte, scrive Damascelli che Ancelotti lo porterà al Mondiale col Brasile. Sol­tanto la pal­pe­bra è pigra. David ha la velo­cità di un ghe­pardo, corre semi­nando la paura degli avver­sari. Neres viene da San Paolo e il San Paolo richia­mato Mara­dona ha final­mente tro­vato il nuovo idolo, lo scu­gnizzo del pal­lone, il fuci­bol di strada. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

