nelle marche la magia del natale tra alberi maestosi e presepi viventi

Nelle Marche, il periodo natalizio si distingue per la valorizzazione delle tradizioni locali. Tra imponenti alberi e presepi viventi, le comunità si dedicano a creare atmosfere autentiche e suggestive. Gli allestimenti luminosi e gli eventi culturali rendono questa regione un luogo ideale per vivere lo spirito del Natale, rispettando radici profonde e un senso di comunità che si rinnova ogni anno.

AGI - Dai presepi viventi agli allestimenti luminosi, le Marche si preparano al Natale nel segno della tradizione. Anche quest'anno, l'albero di Natale più grande della regione è a Castelbellino (Ancona): un dislivello di 134 metri tra la punta e il fondovalle, una lunghezza di 434 metri lungo il versante per una superficie di 21.360 metri quadri, con 73 neon perimetrali e 7 mila metri di cavi. Macerata. A Monte Cavallo (Macerata), che con 103 abitanti è uno dei comuni più piccoli della regione, è tornato a illuminarsi quest'anno un abete naturale alto 30 metri. Ancona. Nel Castello di Precicchie, a Fabriano (Ancona), nel giorno di Santo Stefano, va in scena la 41esima edizione del presepe vivente, con il borgo medievale che si trasforma tra torce, figuranti e antichi mestieri. 🔗 Leggi su Agi.it

