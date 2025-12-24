Nella notte di Natale arrivano su Netflix i nuovi capitoli della saga

A ltro che Babbo Natale. L’attesa, nella notte di Natale, è tutta per la parte 2 di Stranger Things 5: 3 nuovi episodi che avvicineranno i fan della serie vicinissimi al finale. Già, ma quale? Nonostante le ipotesi dei fan e le cospirazioni dei S trangerThingsiani, per non rovinare il gran finale i produttori della serie non hanno rilasciato dichiarazioni né anticipazioni. Eppure, in alcune recenti interviste sia i fratelli Duffer, (a modo loro) sia gli attori, hanno lanciato mollichine di pane riguardo al futuro degli eroi di Hawkins. “Stranger Things 5 – Volume 2”: svelato il trailer del gran finale X Leggi anche › Dalle teorie più fantasiose alla spiegazione del finale: è “Stranger Things 5” mania Stranger things 5 parte 2, durata, quanti episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

