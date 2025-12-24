R aoul Bova ha preparato un grosso regalo di Natale per il pubblico di Don Matteo. E su Instagram ha svelato la data del ritorno di uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. «Di solito le feste finiscono il 6 gennaio», ha spiegato l’attore nel suo post, ripreso con indosso gli abiti del parroco più amato dai telespettatori. Ma ha spiegato che «quest’anno dureranno di più». Perché «inizia don Matteo, stagione 15». E ha indicato la data di inizio della nuova serie. Raoul Bova è Don Massimo, il suo arrivo in “Don Matteo” 13 – La clip video X Leggi anche › “Don Matteo 13” è l’usato sicuro che non tradisce mai?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel cast arriva Diletta Leotta

Leggi anche: Don Matteo 15, a Spoleto si gira la fiction di Rai Uno: Diletta Leotta nel cast

Leggi anche: Don Matteo 15, c'è la data di debutto ufficiale: con Raoul Bova arriva su Rai 1 anche Diletta Leotta

