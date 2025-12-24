Nel calcio il ruolo dei tifosi sarà sempre più marginale la Supercoppa di Riad ne è stata la conferma

Un Napoli strepitoso nei singoli e nel collettivo disputa a Riad una bellissima partita battendo il Bologna per due a zero. Facendo di necessità virtù ed assemblando una formazione capace – udite udite – di mettere d’accordo giochisti e risultatisti con manovre di gioco assolutamente entusiasmanti Antonio Conte vince la supercoppa italiana giocando in terra straniera. Forse, però, pure nell’entusiasmo del festeggiamento una osservazione di carattere generale va comunque fatta. Se pensiamo alla Supercoppa disputata e vinta a Riad e alla decisione, poi rientrata per mancati accordi economici, di far giocare Milan-Como in terra australiana, si profila quella che potremmo definire una trasformazione radicale del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

