Nel 2025 è nata una granduchessa | ecco tutti i look di Stéphanie del Lussemburgo con un occhio rivolto a Kate Middleton

Il cambio di trono nel piccolo paese nel cuore dell'Europa è stato uno degli eventi di punta per le monarchie del 2025. Un momento storico che ha messo sotto i riflettori una reale alle prese con un guardaroba da costruire in vista del nuovo ruolo. Da quello che abbiamo visto finora, abbiamo capito a chi si è ispirata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

