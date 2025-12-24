Il negozio di Pesaro di Alessio è stato completamente distrutto da un incendio, che il titolare definisce un atto vandalico. L’incidente ha causato ingenti danni, lasciando Alessio sotto shock. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio, mentre il proprietario esprime il suo disappunto per la perdita di quanto aveva investito nell’attività.

Pesaro, 24 dicembre 2025 – “Mi hanno incendiato il negozio, è completamente distrutto, penso a un atto vandalico”. La voce di Alessio Giangolini, 24 anni, è ferma ma carica di rabbia e incredulità. Ieri era il 23 dicembre, antivigilia di Natale, e mentre Pesaro si prepara alle feste, per lui l’alba è stata un incubo: il suo negozio, il “Campus Shop 24”, che distribuisce H 24 merendine, bibite e altri generi simili, situato in via Guido di Arezzo, a Villa San Martino, è stato devastato da un incendio. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” L’allarme poco prima dell’alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozio distrutto dalle fiamme, il titolare Alessio sotto choc: “Me l’hanno incendiato, ci avevo investito tutto”

Leggi anche: Bambino di 11 anni investito da un furgone fuori dalle strisce: è gravissimo. Genitori sotto choc

Leggi anche: Ferito dalle bombe a Gaza dopo il cessate il fuoco: “Qui è tutto distrutto, in ospedale non hanno potuto curarmi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L'ultima telefonata dei ragazzi morti nel rogo di un negozio a Milano: Gridavo 'scappate', poi non ho sentito nulla.

Prende fuoco un'auto, danneggiata insegna negozio - Il mezzo si trovava regolarmente parcheggiato quando si sono sprigionate le fiamme. padovaoggi.it

Incendio notturno nel negozio Tutto sci in fiamme materiali per 300mila euro - Un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e ieri ha gravemente danneggiato il negozio di articoli da sci “Tutto sci” di piazza Silvabella a Mortara, storica attività molto conosciuta in città e ... laprovinciapavese.gelocal.it

Gomme in fiamme, negozio distrutto - E' quello che resta del negozio "Df Gomma" in Corso del Popolo, al civico 417, di proprietà di ... ilrestodelcarlino.it

“Sto per diventare un ghiacciolo umano!” Quando una bambina entra in negozio così… io corro ai ripari! Plaid super morbidi + peluche termici, con borsa acqua calda, che scaldano il pancino = FREDDO DISTRUTTO. Vieni da Ideal Book a provare il ki - facebook.com facebook