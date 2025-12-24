Negozianti scettici | Penalizzati i corrieri È l’ennesimo disagio

Molti negozianti esprimono preoccupazione riguardo ai nuovi limiti orari per il carico e lo scarico delle merci, stabiliti dal Comune dalle 00:00 alle 05:00, dal domenica al venerdì. Tali restrizioni rappresentano un disagio per la gestione quotidiana delle attività commerciali e sono percepite come un ulteriore ostacolo per i corrieri e la logistica locale. La questione solleva riflessioni sulla compatibilità tra regolamentazione e esigenze operative del settore.

La prima preoccupazione dei commercianti riguarda i limiti orari del caricoscarico merci, che il Comune ha fissato dalla mezzanotte alle 5 dalla domenica al venerdì. Una finestra considerata molto scomoda per i titolari e i gestori delle attività. Questo, infatti, è l’aspetto che viene più volte sottolineato facendo un breve giro fra i negozi della porzione di via Indipendenza che, da ieri, permetterà solo il passaggio di pedoni e biciclette (e del tram, quando sarà in funzione, nel 2027). "Bologna è una città ormai prostrata: non ci sono trasporti pubblici, tutto costa troppo, e di conseguenza i clienti sono pochissimi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

