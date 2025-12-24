Neanche una doccia in un mese Famiglia nel bosco spuntano fatti particolari

Per settimane il Natale era stato indicato come l’orizzonte possibile per il ricongiungimento tra la famiglia che viveva nel bosco, i Trevallion-Birmingham, e i tre figlioletti collocati in casa famiglia dal 20 novembre. Un traguardo carico di attese, che però si è progressivamente allontanato. Quel momento tanto evocato si è spostato più in là, senza una data certa, a causa della “notevole rigidità” dimostrata dai genitori, che non sembrano intenzionati ad ammettere alcuna deroga rispetto ai “valori cui conformano le loro scelte di vita”. A spiegare in modo dettagliato le ragioni di questa decisione è stata Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minorenni, in un provvedimento di sei pagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici - Nel provvedimento del tribunale per i minorenni, che ha confermato la permanenza dei minori in casa famiglia, è stata sottolineata l’intransigenza della madre, che rifiuta ogni tipo di dialogo. open.online