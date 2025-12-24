Neanche una doccia in un mese Famiglia nel bosco spuntano fatti particolari
Per settimane il Natale era stato indicato come l’orizzonte possibile per il ricongiungimento tra la famiglia che viveva nel bosco, i Trevallion-Birmingham, e i tre figlioletti collocati in casa famiglia dal 20 novembre. Un traguardo carico di attese, che però si è progressivamente allontanato. Quel momento tanto evocato si è spostato più in là, senza una data certa, a causa della “notevole rigidità” dimostrata dai genitori, che non sembrano intenzionati ad ammettere alcuna deroga rispetto ai “valori cui conformano le loro scelte di vita”. A spiegare in modo dettagliato le ragioni di questa decisione è stata Cecilia Angrisano, presidente del tribunale per i minorenni, in un provvedimento di sei pagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i genitori parlano ma spuntano altri fatti: “Cosa hanno fatto davvero”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, assistenti sociali: “Bimbi spaventati da doccia”
Famiglia nel bosco, la relazione dell’assistente: “Impauriti da doccia, annusano vestiti profumati”; Famiglia nel bosco, i servizi sociali: Bimbi incuriositi dal box doccia; Famiglia nel bosco, ecco la relazione dei servizi sociali: «I bambini hanno paura della doccia». Il verdetto sul ricongiungimento forse già oggi; I figli del bosco tra “deprivazioni”, igiene “scarsa”, “timore” della doccia e vestiti di “una settimana”: gli atti sulla famiglia di Palmoli.
Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici - Nel provvedimento del tribunale per i minorenni, che ha confermato la permanenza dei minori in casa famiglia, è stata sottolineata l’intransigenza della madre, che rifiuta ogni tipo di dialogo. open.online
Famiglia nel bosco, il Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori - Nathan avrà un permesso speciale per stare con la famiglia nella comunità il giorno di Natale. rtl.it
Famiglia nel bosco, i progressi dei bimbi nella casa famiglia e l'apertura dei genitori dopo il no del giudice - La vita dei bimbi della famiglia nel bosco dopo un mese nella casa famiglia, riportata nella relazione della curatrice speciale: segnali dai genitori ... virgilio.it
