NBA i risultati della notte 24 dicembre | pioggia di emozioni e grandi prestazioni nella vigilia di Natale

La notte del 24 dicembre ha portato un intenso programma di partite nell'NBA, con 14 incontri disputati e numerose prestazioni di rilievo. La vigilia di Natale ha offerto ai fan momenti di grande spettacolo, coinvolgendo quasi tutte le squadre del campionato. Di seguito, i risultati e le analisi delle principali sfide della serata.

Vigilia di Natale ricchissima nell’NBA, dove sono stati ben 14 i match disputati nella notte, con praticamente quasi tutte le franchigie impegnate in campo. Tra sorprese, rimontoni e prestazioni individuali da urlo, spiccano i 41 punti di Kawhi Leonard nella vittoria dei Clippers sui Rockets, i 38 di Anthony Edwards nei Timberwolves e il record in carriera di Santi Aldama, autore di 37 punti con i Grizzlies. La notte ha regalato emozioni fino all’ultimo possesso, confermando il grande spettacolo della Lega anche nel giorno della vigilia. A Minneapolis i Timberwolves battono i Knicks 115-104 trascinati dai 38 punti di Anthony Edwards, centrando il primo successo contro l’ex Karl-Anthony Towns. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 dicembre): pioggia di emozioni e grandi prestazioni nella vigilia di Natale Leggi anche: Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre Leggi anche: NBA, i risultati della notte (24 ottobre): vittorie all’overtime per Thunder e Warriors contro Pacers e Nuggets Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. NBA, risultati della notte: Doncic trascina i Lakers, Rockets e Pistons cadono all'OT; NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State; I Clippers battono i Lakers, Houston e Boston ok; Curry e Butler rianimano Golden State. LeBron brilla, i Lakers no: stracciati da Kawhi nel derby. NBA, i risultati della notte. OKC torna a vincere. Boston in grande forma, vincono Denver e Golden State - Dopo la terza sconfitta della loro stagione, gli Oklahoma City Thunder riprendono immediatamente la loro marcia e ... oasport.it

NBA, risultati della notte: Curry accende Golden State, OKC e Detroit vincono ancora - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Curry accende Golden State, OKC e Detroit vincono ancora ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte. I Clippers vincono il derby. Successi di Houston e Detroit - Il derby di Los Angeles lo vincono i Clippers, che dominano contro i Lakers con un perentorio 103- oasport.it

NBA, risultati della notte: Curry accende Golden State, OKC e Detroit vincono ancora | Sky Sport x.com

Con l’approvazione della Finanziaria 2025, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, arrivano tante risorse per la provincia di Siracusa. La dimostrazione che quando si lavora seriamente poi i risultati arrivano. Non facciamo annunci ma atti concreti che hann - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.