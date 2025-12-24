Naufragio nel Mediterraneo centrale | 116 morti un solo sopravvissuto
Nuova tragedia dei migranti nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferito da Sea Watch, 116 persone hanno perso la vita in un naufragio avvenuto lungo una delle rotte più pericolose verso l’Europa. Nel disastro si registra un solo sopravvissuto, tratto in salvo da un peschereccio tunisino. L’imbarcazione era partita giovedì dalle coste della Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. Seabird, l’aereo di ricognizione che monitora abitualmente l’area attraversata dai flussi migratori, non è riuscito a individuare il barcone: un’assenza che fin da subito ha alimentato il timore di un naufragio. 🔗 Leggi su Panorama.it
