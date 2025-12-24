Naufragio catastrofico bilancio mostruoso | si parla di 116 vittime

Un nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale, al largo della Libia, potrebbe aver causato la morte di 116 persone. A lanciare l’allarme è la ong tedesca Sea-Watch, che cita le informazioni raccolte da Alarm Phone, la rete internazionale di attivisti e volontari che gestisce una linea telefonica di emergenza per i migranti in difficoltà durante la traversata del Mediterraneo. Secondo quanto riferito, Alarm Phone è stata informata il 19 dicembre che la sera precedente un’imbarcazione era partita dal porto libico di Zuwara con a bordo 117 persone. «Abbiamo ripetutamente tentato di contattare la barca tramite telefono satellitare, ma senza successo», fa sapere la rete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

