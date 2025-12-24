Naufragio a largo della Libia Sea Watch | Morti 116 migranti un solo sopravvissuto
L'imbarcazione era partita giovedì dalla Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. Il superstite salvato da un peschereccio . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Naufragio a largo della Libia, Sea Watch: «Morti 115 migranti, un solo sopravvissuto»
Leggi anche: Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale
Naufragio di migranti al largo Libia, per Alarm Phone ci sarebbero 116 morti - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui ... msn.com
Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto” - Alarm Phone: “Contro il silenzio e l’indifferenza delle autorità, esigiamo risposte. fanpage.it
Migranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it
