Naufragio a largo della Libia Sea Watch | Morti 115 migranti un solo sopravvissuto
L'imbarcazione era partita giovedì dalla Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. Il superstite salvato da un peschereccio tunisino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Migranti, 42 morti nel naufragio al largo della Libia. Solo sette sono stati salvati
Leggi anche: Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale
Naufragio di migranti al largo Libia, per Alarm Phone ci sarebbero 116 morti - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui ... msn.com
Naufragio nel Mediterraneo. Sea Watch: «Morti 115 migranti, un solo sopravvissuto» - L'imbarcazione era partita giovedì dalla Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. msn.com
MIGRANTI, ALARM PHONE: 117 DISPERSI IN NAUFRAGIO AL LARGO DELLA LIBIA - Roma, 24 dic – Ci sono 117 persone disperse, nel naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, che sarebbe affondata al largo della Libia. 9colonne.it
Almeno 14 cittadini egiziani sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti irregolari al largo delle coste greche, mentre 13 persone risultano ancora disperse. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano, precisando che il capo della di - facebook.com facebook
