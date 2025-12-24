Naufragio a largo della Libia Sea Watch | Morti 115 migranti un solo sopravvissuto

Naufragio nel Mediterraneo. Sea Watch: «Morti 115 migranti, un solo sopravvissuto» - L'imbarcazione era partita giovedì dalla Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. msn.com

MIGRANTI, ALARM PHONE: 117 DISPERSI IN NAUFRAGIO AL LARGO DELLA LIBIA - Roma, 24 dic – Ci sono 117 persone disperse, nel naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, che sarebbe affondata al largo della Libia. 9colonne.it

Almeno 14 cittadini egiziani sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti irregolari al largo delle coste greche, mentre 13 persone risultano ancora disperse. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano, precisando che il capo della di - facebook.com facebook

