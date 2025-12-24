Naufragio a largo della Libia Sea Watch | Morti 115 migranti un solo sopravvissuto

L'imbarcazione era partita giovedì dalla Libia e poco dopo aveva lanciato un Sos. Il superstite salvato da un peschereccio tunisino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

