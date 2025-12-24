natuzzi licenzia 497 lavoratori verso la chiusura due stabilimenti in italia

L’azienda di arredamento pugliese Natuzzi ha presentato il suo piano industriale di rilancio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel testo la società spiega la necessità di chiudere due dei suoi impianti in Italia, licenziando al contempo 497 persone. Il Ministero ha chiesto di avviare una trattativa con i sindacati per trovare soluzioni alternative. L’azienda è però in crisi da almeno 20 anni. Ha delocalizzato parte della produzione cercando di tagliare i costi e, all’inizio del 2025, ha anche provato a trovare investimenti quotandosi alla Borsa di New York, senza però riuscire a risolvere i problemi emersi all’inizio degli anni 2000. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

