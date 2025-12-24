Natività emozione autentica Da Perugia fino ad Arrone | la mappa dei presepi viventi

L’Umbria, regione ricca di tradizioni religiose, accoglie i presepi viventi che animano località come Perugia e Arrone. Questi eventi rappresentano un’occasione per riscoprire la spiritualità e la cultura locale, offrendo un’esperienza autentica e rispettosa delle radici profonde della regione. Un itinerario che invita a vivere l’atmosfera natalizia in modo sobrio e genuino, attraverso rappresentazioni che uniscono devozione e tradizione.

L'Umbria si illumina con la magia dei presepi viventi, autentici spettacoli sacri intrisi di spiritualità, devozione e tradizione che in questi giorni si moltiplicano in tutta la regione, in un itinerario ricco di emozioni e coinvolgimento. Ecco allora una mappa alla scoperta delle principali rappresentazioni attese in questo periodo di festa, tra novità, grandi classici e riscoperte d'autore. Partendo dalla zona di Perugia, nel Castello di Ripa si rinnova l'incanto del "'L Natale de na volta", il presepe vivente del mondo contadino in scena venerdì 26 (a Santo Stefano) e domenica 28 e poi il primo, il 4 e il 6 gennaio, sempre dalle 17 alle 19.

