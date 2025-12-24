Natalia Paragoni 28 anni di vita e rinascite | relazioni tossiche aborto e la famiglia con Andrea Zelletta Pensavo che mia figlia non mi volesse bene
Natalia Paragoni, 28 anni, con un passato segnato da esperienze difficili come relazioni tossiche e l’aborto, ha condiviso il suo percorso di rinascita. Tra le sfide personali e la famiglia con Andrea Zelletta, ha affrontato momenti di dubbio e incertezza, come il pensiero che la sua figlia non le volesse bene. Per lei, il 24 dicembre rappresenta non solo la vigilia di Natale, ma anche il giorno del suo compleanno.
Per Natalia Paragoni il 24 dicembre non è soltanto la Vigilia di Natale, ma anche il giorno del suo compleanno. Diventata celebre dopo la partecipazione a Uomini e Donne, oggi è una. 🔗 Leggi su Leggo.it
