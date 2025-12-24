natale tra musica e arte

Tra le decine di programmi che tutti i canali televisivi offrono per la vigilia e il giorno di Natale, ecco qui una selezione di quelli più importanti. La tv pubblica offre, immancabilmente, un pregiato lavoro dell'instancabile Alberto Angela (nella foto): questa volta il divulgatore, la sera del 25 su Raiuno, ci porta alla scoperta delle bellezze e dei segreti di Torino. Mentre a mezzogiorno e mezzo, sempre sul primo canale, non poteva mancare il Concerto di Natale da Assisi (in replica sabato 27 alle 8 su Rai 5). Per i più piccoli, il tradizionale Zecchino d'oro dall'Antoniano di Bologna, con Cristina D'Avena e Topo Gigio, alle 16,40 di oggi e anche di domani, sempre su Raiuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

