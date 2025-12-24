Natale sotto la pioggia e niente neve a Novara | le previsioni
Sarà un Natale bagnato quello in arrivo a Novara. In città, così come nel resto della provincia e nel Vco, sono attese piogge e rovesci che proseguiranno fino alle prime ore del 26 dicembre, ma niente neve (che cadrà invece solo in montagna).Le previsioniSecondo il meteorolo di 3B Meteo Lorenzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
