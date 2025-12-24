Natale sotto la pioggia e niente neve a Novara | le previsioni

Sarà un Natale bagnato quello in arrivo a Novara. In città, così come nel resto della provincia e nel Vco, sono attese piogge e rovesci che proseguiranno fino alle prime ore del 26 dicembre, ma niente neve (che cadrà invece solo in montagna).Le previsioniSecondo il meteorolo di 3B Meteo Lorenzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Freddo, pioggia e forse neve: le previsioni per la settimana di Natale

Leggi anche: Pioggia, neve e temperature in calo: le previsioni meteo per la settimana di Natale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale sotto la pioggia, neve anche in collina: schiarite a Santo Stefano; Meteo: torneremo ad avere un Natale sotto la neve?; Vigilia di Natale con pioggia, neve e venti intensi. Allerta arancione in Emilia-Romagna; Vigilia di Natale sotto la pioggia (e neve in collina) in Emilia-Romagna: l’allerta è arancione.

Vigilia di Natale sotto la pioggia (e neve in collina) in Emilia-Romagna: l’allerta è arancione - Romagna: sono attese precipitazioni intense e persistenti, che sopra i 700 metri di altitudine saranno nevose. dire.it