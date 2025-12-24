Natale senza luce né pace Putin colpisce al cuore l’Ucraina

Il conflitto in Ucraina sta attraversando una delle fasi più drammatiche e logoranti dall’inizio dell’invasione, segnata da un Natale di sofferenza per la popolazione civile. Mentre l’Europa e il mondo occidentale si preparano alle festività, il Cremlino ha intensificato le operazioni belliche con l’obiettivo dichiarato di fiaccare la resistenza psicologica e materiale del Paese nemico. L’attacco sferrato nelle ultime ore non è stato soltanto un atto di forza militare, ma una precisa strategia volta a colpire i servizi essenziali nel momento di massima vulnerabilità stagionale. Le temperature gelide e la mancanza di luce stanno trasformando le città ucraine in un teatro di sopravvivenza estrema, dove la quotidianità è scandita dai rintocchi delle esplosioni e dal silenzio dei quartieri rimasti al buio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

