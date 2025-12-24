Natale selvaggio al Bioparco di Roma | giochi animali e la magia della Befana per tutta la famiglia

Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Bioparco di Roma si trasforma in un luogo ancora più speciale, dove la magia del Natale incontra il mondo degli animali. Un ricco calendario di attività natalizie e appuntamenti dedicati alla Befana aspetta famiglie e bambini per vivere le feste all’aria aperta, tra gioco, scoperta e divertimento educativo. Durante tutto il periodo festivo, ogni giornata sarà un’occasione per conoscere da vicino gli animali del parco, ascoltare storie e curiosità e partecipare a giochi coinvolgenti pensati su misura per i più piccoli. Tombole, giochi e sfide tra i viali del Bioparco. 🔗 Leggi su Funweek.it

