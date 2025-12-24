Natale sale la spesa per i cenoni | dipende solo dai prezzi?

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Gli italiani spenderanno 3,5 miliardi di euro per i cenoni di Natale: un incremento di 500 milioni rispetto allo scorso anno e al periodo pre pandemico. Tuttavia, l'apparente dinamismo dei consumi festivi nasconde una realtà più complessa. L'impennata della spesa è determinata prevalentemente dall'aumento generalizzato dei prezzi, dalla crescita delle retribuzioni lorde e dal numero record di occupati registrato nel 2025, anno che passerà alla storia come quello del massimo storico dell'occupazione dall'inizio delle rilevazioni Istat. È quanto emerge dall'indagine condotta dal Centro Studi di Confcooperative, che fotografa un'Italia segnata da crescenti disuguaglianze, difficoltà economiche strutturali e una marcata polarizzazione sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natale, sale la spesa per i cenoni: dipende solo dai prezzi? Leggi anche: Natale 2025 nel Frusinate: meno spesa per regali e cenoni, boom di viaggi Leggi anche: Calano gli acquisti, sale la spesa. I consumi pagano il caro-prezzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cene e pranzi di Natale, la spesa sale a 3,5 miliardi di euro. Pesa l’aumento dei prezzi; Natale 2025, torna la fiducia, la spesa delle famiglie cresce fino al 5% tra cenone, regali e vacanze; Cenone: gli italiani spenderanno di più, ma dietro c'è lo spettro dell'inflazione; Confcooperative, sale la spesa per i cenoni di Natale, 3,5 miliardi. Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso - Gli italiani spenderanno 500 milioni in più per imbandire la tavola del Natale, lo rileva un'indagine di Confcooperative. rtl.it

Natale 2025 in famiglia: come cambia la spesa degli italiani tra pranzi, cenoni e vacanze. Qual è il budget e i 10 consigli per risparmiare - Cresce l’attenzione di famiglie e consumatori sulle previsioni di spesa per il Natale: da pranzi e cenoni ai regali sotto l’albero, passando per viaggi, bollette e trasporti ... italiaoggi.it

