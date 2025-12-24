Natale Meloni richiama l’identità nazionale | Il presepe custodisce valori e radici che non vanno cancellati per moda o timore

Natale: Meloni, 'un augurio sincero a tutti gli italiani, siate orgogliosi vostra identità' - Video - A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a ... affaritaliani.it

Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: «Siate orgogliosi vostra identità»| Video - facebook.com facebook

L’albero di Natale con le ‘palle’ del Governo Meloni, il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.