Natale Meloni richiama l’identità nazionale | Il presepe custodisce valori e radici che non vanno cancellati per moda o timore
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso il suo messaggio di auguri natalizi attraverso il proprio profilo X il 24 dicembre. Il testo si rivolge a tutti gli italiani, senza distinzioni di condizione o situazione personale, e introduce un tema che la Premier aveva già affrontato in passato: il valore simbolico del presepe come rappresentazione della tradizione culturale italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
