Natale maxi controlli sul pesce importato | sequestrati 250 chili di prodotti in un magazzino

La guardia costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie. Con l'aumento della domanda di prodotti ittici durante il periodo natalizio, la guardia costiera ha avviato l'operazione nazionale "Fish Net", con un'articolata attività di prevenzione e controllo.

Scatta l’operazione “FISH_NET”: maxi controlli della Guardia Costiera sul pesce in vista del Natale - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento –, la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominat ... strettoweb.com

Controlli a Natale del Nas, sotto sequestro quattro quintali di carne e pesce - Durante il periodo delle festività di Natale i carabinieri del Nas di Taranto hanno effettuato sequestri di strutture e alimenti, carne e pesce in particolare, per un valore complessivo di circa 1,4 ... quotidianodipuglia.it

Avezzano, maxi controlli per un Natale più sicuro: 7 posti di controllo, 158 persone identificate e un arresto per maltrattamenti https://www.terremarsicane.it/avezzano-maxi-controlli-per-un-natale-piu-sicuro-7-posti-di-controllo-158-persone-identificate-e-un-arr - facebook.com facebook

Vigilia di Natale, #Foggia blindata: controlli rafforzati e forze dell’ordine in centro x.com

