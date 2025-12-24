Natale in ' Viale K' tra cene solidali e accoglienza | In aumento le richieste di aiuto

Durante il periodo natalizio, l’associazione Viale K si impegna a offrire supporto e solidarietà, rispondendo a un crescente numero di richieste di aiuto. Con iniziative di cene solidali e accoglienza, l’associazione continua a promuovere valori di condivisione e vicinanza, rendendo il Natale un momento di solidarietà e ascolto per chi si trova in difficoltà.

Anche quest’anno l’associazione Viale K si prepara a vivere il periodo delle feste nel segno dell’accoglienza e della condivisione. Nonostante il calendario non sia ancora stato definito nei dettagli, la tradizione resta confermata: tra la vigilia di Natale e, probabilmente, anche il Capodanno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

