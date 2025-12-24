Natale in Ucraina Rizzi Soleterre | ho visto l’orrore è tutto assurdo | Il fuoco delle bombe E i bambini bruciano

A Natale in Ucraina, la realtà di guerra colpisce profondamente. Damiano Rizzi di Soleterre descrive l’orrore delle bombe e delle vite distrutte, sottolineando come il suo impegno sia quotidiano nel cercare di ridare speranza e sollievo a chi soffre. In un momento di festa, questa testimonianza ci ricorda l’importanza di sostenere chi vive in situazioni di crisi e di promuovere il diritto alla salute ovunque nel mondo.

Roma, 24 dicembre 2025 – "Il mio Natale è tutti i giorni: ridare vita a queste vite". Damiano Rizzi, psicologo, psicoterapeuta e psico-oncologo, è il presidente di Soleterre, organizzazione non governativa che promuove il diritto alla salute nei luoghi fragili del mondo. È appena tornato dall'Ucraina, dove la Ong è presente da 20 anni in otto ospedali. Festeggerà il Natale in famiglia. Ma non può dimenticare i "suoi" bambini" offesi dalla guerra. Anastasia, Iaroslav, Igor, Stass. È un elenco lunghissimo, dietro ogni nome c'è una storia che fa rabbrividire. "A Leopoli continuano ad arrivare adolescenti feriti dalle bombe.

Striscia di Gaza: Rizzi (Soleterre), “un ospedale non è un bersaglio, ma un luogo di cura. Colpirlo è un crimine di guerra” - “Un ospedale non è un bersaglio, ma un luogo di cura”: così Damiano Rizzi, psicologo clinico e presidente di Fondazione Soleterre, commenta l’attacco al Nasser Medical Complex, l’ospedale pubblico che ... agensir.it

Striscia di Gaza: Rizzi (Soleterre), “sconvolge che nessuno della comunità internazionale abbia impedito l’attacco odierno per proteggere la vita dei civili” - “La popolazione palestinese sta subendo gravi danni a causa di questo genocidio, danni in termini di salute fisica e mentale che già da generazioni stanno subendo, perché il genocidio è iniziato nel ... agensir.it

Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” Guarda il video e segui tutti gli aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina https://www.rainews.it/maratona/2025/12/trump-trattative-proseguono-ma-ce-odio-tra-i-due-paesi-zelensky-pos - facebook.com facebook

UCRAINA | Putin lancia l'offensiva di Natale, pioggia di missili russi. Morto un bimbo di 4 anni. Zelensky: "Colpisce nel pieno delle trattative" #ANSA x.com

