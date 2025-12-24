Natale in TV | cosa vedere su Rai Mediaset e Sky tra concerti film cult e maratone

Natale è quel periodo dell’anno in cui la casa si riempie di voci, il tempo rallenta e la televisione torna a fare la televisione: evento, film “rituale”, musica e famiglia. Tra 24, 25 e 26 dicembre le reti generaliste puntano sui grandi appuntamenti per un pubblico trasversale, mentre le pay e i canali cinema spingono su collezioni e saghe pensate per le feste. Rai: musica, cultura e prime serate da festa. La Rai costruisce il Natale come una lunga programmazione di intrattenimento e racconto. Nella giornata di Natale trova spazio anche la grande musica con il Concerto di Natale da Assisi, tradizionalmente in onda su Rai 1 a metà giornata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

