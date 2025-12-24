Natale in salute tra pranzo e cena i consigli di Garattini

Pranzi e cene tra Natale e Capodanno, i consigli per la salute di Asst Rhodense - Le festività natalizie sono sinonimo di calore familiare, tavole imbandite con pietanze deliziose ma anche piuttosto caloriche. ilnotiziario.net

Dove trascorrono il Natale gli italiani? - L' Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha cercato di spiegare come e quanto gli italiani cercheranno di risparmiare in vista dei pranzi e delle cene del Natale ... msn.com

Un sereno Natale ricco di salute e pace. Che questi giorni siano occasione di riflessione, vicinanza e speranza condivisa. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.