Natale in musica con l’energia del Gospel | in piazza Battisti il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group

Il Giordano in Jazz non smette di stupire e regala alla città un concerto gospel per riscaldare il cuore del Natale. Domani, 25 dicembre, alle ore 20.00, piazza Cesare Battisti a Foggia si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per accogliere l'energia travolgente dei Marquis Dolford & The Capital Gospel Group.

