Natale in fiaba alla Sala Sinopoli | tutti gli spettacoli

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele si trasforma in uno spazio dedicato all’immaginazione e alla meraviglia dei più piccoli.Tre appuntamenti tra storie natalizie e personaggi fantastici, per condividere sorrisi, musica e immaginazione e riscoprire insieme. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

