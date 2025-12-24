natale in casa pd

Potrebbero piazzare direttamente i regali sotto l’albero di Natale, un magnifico abete rosso arrivato alla Camera dei deputati dalle foreste «certificate» del Cuneese. E non potevano che essere col bollino di garanzia. Nicola Fratoianni, Dario Franceschini, Gilda Sportiello potrebbero piazzarli direttamente lì gli orologi con il battito cardiaco, le card per un weekend nella Spa, i pullover con le renne, incartati e infiocchettati per mogli e mariti. Francesco Boccia no, perché la partner Nunzia De Girolamo non è stata rieletta. Montecitorio come il focolare, l’Aula come il tinello di mammà, dove va in onda il «tengo famiglia» (Leo Longanesi dixit) del terzo millennio. 🔗 Leggi su Panorama.it

