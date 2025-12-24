Natale in albergo per l' ex imprenditore diventato clochard

AGI - Da sei mesi dormiva su una panchina del piazzale vicino alla stazione ferroviaria di Falconara, uno snodo centrale della città marchigiana. Quella di Paolo, ex imprenditore di 64 anni finito in strada dopo aver perso lavoro e casa, è una storia che da subito ha attirato l'attenzione delle cronache locali e dei residenti. Alla vigilia di Natale, la lieta notizia: grazie all'intervento di un comitato, che ha raccolto le finanze per sostenere le spese, Paolo passerà le prossime feste al caldo, in albergo dove "resterà - assicura Nadia Mencarelli, presidentessa del 'Comitato amici di Paolo e di tutte le persone in grave stato di povertà' - fino al primo gennaio". 🔗 Leggi su Agi.it

