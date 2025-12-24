Natale il pesce regna sulle tavole italiane la sera del 24 dicembre
A Natale, il pesce rimane protagonista sulle tavole italiane, con circa il 77% delle famiglie che sceglie di includerlo nella cena del 24 dicembre. Questa tradizione, radicata nel rispetto del
Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Su quasi otto tavole su dieci (77%) dominerà il pesce per la vigilia di Natale, mantenendo viva la tradizione del 'mangiare magro' nelle cucine italiane, sostenuta dalla flotta peschereccia nazionale nonostante le sfide dei cambiamenti climatici e l'impennata dei costi operativi. Lo rivela un'indagine ColdirettiIxe' diffusa alla vigilia del 24 dicembre, che conferma l'astensione dalla carne su quasi tutte le tavole, con quest'ultima comunque protagonista in una casa su cinque (20%), mentre solo il 3% opterà per menu totalmente vegetariani o vegani. Tra i protagonisti delle cene festive – evidenzia Coldiretti – spicca il pesce italiano, da alici e vongole a sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
