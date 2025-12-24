Natale gli auguri della premier Meloni | Siate orgogliosi della vostra identità

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo a chi ancora una volta più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio di auguri per le festività natalizie. "Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe, lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

