Natale e la fatidica domanda | Ma quando compri casa? Come rispondere ai parenti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale la domanda “Ma quando compri casa?” arriva puntuale tra una fetta di panettone e un bicchiere di vino, nel bel mezzo di un pranzo o di una cena con i parenti. Cresce il confronto fra passato e presente perché, come raccontano i “tempi dei nostri genitori”, l’acquisto di un immobile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Conte sciacallesco su Meloni: “È scappata per non rispondere ai giornalisti”. Ma la premier era diretta ai funerali dei carabinieri

Leggi anche: “Quando ci date un nipotino?” La risposta definitiva di una donna per zittire i parenti a Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.