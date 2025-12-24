Natale e Capodanno con il grande circo di Tutti Matti sotto Zero

Finalmente arriva Natale, per la XI edizione di Tutti Matti sotto Zero, il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, che allieterà fino al 6 gennaio le feste natalizie a Parma e provincia con spettacoli, per tutte le età e tutti i gusti, dall’acrobatica al clown. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

