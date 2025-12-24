Natale difficile per re Carlo dopo la foto choc del fratello Andrea steso sulle ginocchia di cinque ragazze | ecco chi sono i 43 invitati al pranzo a Sandringham

La foto di Natale a Sandringham del 2025 che la famiglia reale non potrà mai più scordare sarà quella pubblicata sui giornali in questi giorni e che vede Andrea Mountbatten-Windsor steso sulle ginocchia di cinque ragazze, in una delle stanze più sacre della tenuta privata dei sovrani britannici. L’ex principe sorride buttato addosso alle giovani “arruolate” dal pedofilo americano Jeffrey Epstein che sta dietro di lui sogghignando. Un colpo difficile da smaltire per la reputazione dei reali che fanno della “decenza” la loro auspicata immagine pubblica. Il fratello minore di Carlo III ha già detto addio agli inviti a corte un anno fa, quando un altro scandalo lo allontanò, meno drasticamente di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Natale difficile per re Carlo dopo la foto choc del fratello Andrea steso sulle ginocchia di cinque ragazze: ecco chi sono i 43 invitati al pranzo a Sandringham Leggi anche: Chi è invitato (e chi no) al Natale di re Carlo III a Sandringham Leggi anche: Influenza e variante K, gli invitati al pranzo di Natale che nessuno vuole: ecco come riconoscere i sintomi iniziali e il punto sui contagi in Lombardia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Re Carlo, il discorso di Natale e l'esclusione di Harry ed Andrea da ogni riferimento: cosa significa secondo gli esperti; Re Carlo e gli spiriti del Natale; Re Carlo, Harry e Meghan spietati: non cedono sul Natale insieme; Le cartoline di Natale delle famiglie reali 2025: dai narcisi di Kate al glamour canino di Monaco. Re Carlo parlerà a Natale da Westminster Abbey: parole ispirate dalla religione nell'anno della visita in Vaticano - Le anticipazioni sul discorso di Natale di re Carlo trasmesso il 25 pomeriggio in tv in cui ricorderà gli 80 anni dalla seconda guerra mondiale. msn.com

Re Carlo, chi ci sarà davvero al pranzo di Natale, tra abbandoni e mancati inviti - Re Carlo raduna la famiglia a Sandringham: 39 volti intorno alla sua tavola ma sono troppe le assenze che pesano, a cominciare da quella di Andrea ... dilei.it

Chi è invitato (e chi no) al Natale di re Carlo III a Sandringham - Dal Natale affollato di Sandringham agli esclusi eccellenti: chi partecipa alle feste di re Carlo III, chi resta fuori e quali sono i rituali più rigidi della Royal Family ... iodonna.it

Ovunque vi troviate, voglio mandarvi un pensiero sincero. Che questo Natale possa portare un po’ di serenità a tutti, anche in un periodo difficile fatto di crisi, guerre, problemi quotidiani, giovani che si perdono e famiglie che stanno vivendo il dolore della perdi - facebook.com facebook

#Natale a #Gaza, Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme: "È necessario essere qui, soprattutto in questo momento così difficile. È doveroso ed è anche una grazia. A Natale noi ricordiamo che Dio entra nella storia così com'è. Anche nella situ x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.