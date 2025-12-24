Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 24 dicembre 2025 – Natale, per una città di mare, è tradizionalmente un periodo di bassa stagione. A Fano, però, tra il 27 e il 29 dicembre, lo sport cambia il ritmo della città e diventa un motore economico concreto. A dirlo sono i numeri della Fano International Volley Cup, torneo internazionale giovanile organizzato dalla Virtus Volley Fano, giunto alla settima edizione. I numeri dell’evento. L’impatto è misurabile: 125 squadre partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, tra cui sei formazioni di Belgrado, per un movimento complessivo di circa 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale di sport e turismo: il volley riempie alberghi e genera un indotto da un milione

