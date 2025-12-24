Natale di solidarietà alla Capanna di Betlemme
Nataleall’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale alla Capanna di Betlemme dove martedì 23 dicembre unarappresentanza di Sh Gestioni e del gruppo Esa Spa è stata protagonista di una consegna speciale di materiali di prima necessità destinati all’associazione comunità papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Kiwanis, Hospital Service e La Capanna di Betlemme donano coperte ai senza fissa dimora [FOTO]
Leggi anche: Avvento, al via la peregrinatio della “luce della carità” a favore della Capanna di Betlemme: le tappe
La vigilia di Natale una messa alla stazione di Rimini con i senzatetto - Una messa della vigilia di Natale sarà celebrata nel piazzale don Oreste Benzi davanti alla stazione di Rimini per condividere la festa con le persone senza fissa dimora che difficilmente entrerebbero ... msn.com
Cisgiordania: a Betlemme la messa della Vigilia di Natale con meno fedeli - Pochi i fedeli nella basilica della Natività hanno partecipato alla cerimonia della Vigilia di Natale. it.euronews.com
Natale 2024 a Betlemme, Santa Messa di mezzanotte/ Diretta video Pizzaballa: “viviamo la speranza di Cristo” - Natale del Signore 2024, la Santa Messa della mezzanotte a Betlemme: diretta video streaming, processione del Card. ilsussidiario.net
Un Natale di solidarietà e sorrisi, A.N.S.I. accanto ai bambini della pet therapy. Donazione di giocattoli a Orta Nova - facebook.com facebook
Ventiquattro ore di treno. Non per amore del paesaggio, non per nostalgia ferroviaria, non per la poesia del viaggio lento. Ventiquattro ore di treno per evitare la vergogna del caro-voli. E non solo del caro-voli: del caro-tutto. Perché a Natale, in Italia, qualunqu x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.