Natale di solidarietà alla Capanna di Betlemme

Nataleall’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale alla Capanna di Betlemme dove martedì 23 dicembre unarappresentanza di Sh Gestioni e del gruppo Esa Spa è stata protagonista di una consegna speciale di materiali di prima necessità destinati all’associazione comunità papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

