Natale di solidarietà alla Capanna di Betlemme

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nataleall’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale alla Capanna di Betlemme dove martedì 23 dicembre unarappresentanza di Sh Gestioni e del gruppo Esa Spa è stata protagonista di una consegna speciale di materiali di prima necessità destinati all’associazione comunità papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Kiwanis, Hospital Service e La Capanna di Betlemme donano coperte ai senza fissa dimora [FOTO]

Leggi anche: Avvento, al via la peregrinatio della “luce della carità” a favore della Capanna di Betlemme: le tappe

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

natale solidariet224 capanna betlemmeLa vigilia di Natale una messa alla stazione di Rimini con i senzatetto - Una messa della vigilia di Natale sarà celebrata nel piazzale don Oreste Benzi davanti alla stazione di Rimini per condividere la festa con le persone senza fissa dimora che difficilmente entrerebbero ... msn.com

Cisgiordania: a Betlemme la messa della Vigilia di Natale con meno fedeli - Pochi i fedeli nella basilica della Natività hanno partecipato alla cerimonia della Vigilia di Natale. it.euronews.com

Natale 2024 a Betlemme, Santa Messa di mezzanotte/ Diretta video Pizzaballa: “viviamo la speranza di Cristo” - Natale del Signore 2024, la Santa Messa della mezzanotte a Betlemme: diretta video streaming, processione del Card. ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.