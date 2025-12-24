Natale decalogo degli esperti dell’Iss | cibo cotto in frigo non più di 3 giorni

Dalle tavole di Natale e Capodanno nelle case degli italiani arriva un carico di avanzi di cibo e tipicità da gestire tra frigo e nuove pietanze ‘riciclone’. In molti casi qualche pietanza potrà essere scaldata e poi consumata nuovamente nei giorni successivi riducendo il più possibile gli sprechi. In agguato, però, possono esservi rischi legati alla salute, avverte l’Istituto superiore di Sanità (Iss) nel suggerire gli accorgimenti quotidiani da seguire per conservare al meglio gli avanzi alimentari e proteggere la salute. Il decalogo è frutto del progetto Sac che, sotto la responsabilità scientifica di Antonella Maugliani, si propone di monitorare come viene percepita la sicurezza alimentare online, per migliorare la comunicazione e supportare i consumatori nelle loro scelte consapevoli, attraverso strumenti digitali dedicati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

