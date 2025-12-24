L’ Emilia-Romagna entra nel giorno di Natale sotto allerta rossa per piene dei fiumi, con una situazione idro-meteo definita critica dagli enti di monitoraggio regionali. L’avviso è valido dalla mezzanotte del 25 dicembre fino alle 00:00 del 26 dicembre e segue una fase di piogge persistenti che da ore interessa gran parte del territorio. Le precipitazioni, diffuse e continue soprattutto sul settore centrale della regione, stanno determinando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con superamenti delle soglie di attenzione e, in alcuni casi, delle soglie più elevate lungo gli affluenti del Reno e i corsi d’acqua romagnoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Natale da allerta rossa in Emilia-Romagna: le province coinvolte

Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale

Leggi anche: Morti sul lavoro, in Emilia Romagna 77 da gennaio a ottobre: ecco le province in zona rossa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre: piogge intense, mareggiate e neve; Torna la neve (anche a Natale): ecco dove. Le previsioni meteo in Emilia-Romagna; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa sapere: guida agli orari.

Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - Diversi i temporali che stanno coinvolgendo gran parte del Nord ma anche altre regioni come il Molise. corriere.it