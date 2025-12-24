Natale Confcommercio | non solo cibo 2 italiani su 3 faranno donazioni

24 dic 2025

Roma, 24 dic. (askanews) – Natale è sinonimo di festa e, oltre ai tradizionali doni sotto l’albero, gli italiani in questo periodo sosterranno altre voci di spesa, in alcuni casi praticamente “obbligatorie”. In particolare, il 73,1% sosterrà la spesa maggiore per cibi e bevande per pranzi e cene, il 9,2% per acquistare accessori per le feste, il 9% per decorazioni natalizie per la casa, l’8,7% per eventi e intrattenimenti vari. Lo rileva un’idagine di Confcommercio che evidenzia come tra le voci del budget natalizio ci sia pure la solidarietà. Secondo l’Associazione, 3 italiani su 4 rinnoveranno gli addobbi natalizi con una spesa media di 50 euro, ma il 21,7% spenderà una cifra superiore a questa; tra gli eventi più frequentati dagli italiani nel periodo natalizio, svettano i mercatini di Natale (54%), seguiti da eventi gastronomici (18,4%), concerti e spettacoli natalizi (18%), rappresentazioni del Presepe vivente (13,9%). 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

