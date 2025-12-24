Natale con neve nel Piacentino | fino a 15 centimetri in alta collina 30 in montagna L’allerta meteo

Natale con la neve nel Piacentino. È quanto prevede l’allerta meteo di colore giallo diramata dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna per la giornata di giovedì 25 dicembre. L’avviso è valido dalla mezzanotte del 24 dicembre, per le successive 24 ore. A essere interessati sono i comuni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

