Natale con i tuoi guai | cosa chiedono Meloni Schlein Conte & co sotto l’albero

Natale si avvicina. Anche per i nostri politici. Ma quali sono i regali che i leader vorrebbero trovare sotto l’albero? Giorgia Meloni non vuole più colleghi di partito e ministri porta guai. Quasi condotta in porto la “ manovrina ” economica da appena 18,5 miliardi ( incassato l’ok del Senato, è atteso solo il via libera “blindato” della Camera, che dovrà approvarla senza modifiche), che cosa può chiedere la premier Giorgia Meloni a Babbo Natale, visto che un notebook da quasi 10 mila euro lo riceverà dai parlamentari di Fratelli d’Italia, che hanno fatto una colletta da 50 euro a testa? Il primo desiderio forse sarà quello di avere una classe dirigente più all’altezza della situazione, perché la sensazione è che lei agisca in una magnifica solitudine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

