Per la giornata di domani, giovedì 25 dicembre, è prevista un’allerta arancione per il Parmense - in particolare per la zona collinare - e un'allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Natale con allerta rossa in Regione, arancione per il Parmense

