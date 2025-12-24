Natale con allerta meteo Occhi puntati sull’Abetone tra neve e voglia di sci Le immagini dalle webcam

Firenze, 24 dicembre 2025 – Allerta meteo anche nella giornata di Natale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso all’intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale. Cessano invece alla mezzanotte di oggi, mercoledì 24, il codice giallo per vento (pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche) e alle 12 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli. Le radici di Roberto Benigni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

