Natale col genocidio | la campagna Red candle light for Palestine

Natale triste per Gaza e per quanti nel mondo non chiudono gli occhi alla tragedia che vi si sta consumando. Un Natale con genocidio, che rinnova lo strazio per la strage degli innocenti che scandisce queste festività, a riprova che il male del mondo non nasce oggi, anche se il volto che ha manifestato nella Striscia ha pochi paragoni nella storia. Orrori che non hanno fine. Gli aiuti continuano ad arrivare col contagocce e i medici di Gaza hanno lamentato che Israele non fa passare nemmeno i beni sanitari essenziali, condannando a morte persone. Mentre il freddo invernale continua a mordere le carni e a uccidere per assideramento e la pioggia a imperversare sulle tende tirate su alla buona. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il cardinale Pizzaballa celebra la messa di Natale nella chiesa di Gaza bombardata da Israele durante il genocidio. ...... Come ha osservato Pierbattista Pizzaballa, “Venite con me a Gaza, parlate con la mia gente che ha perso tutto, e poi ditemi che devo esser - facebook.com facebook