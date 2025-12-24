Centinaia di fedeli si sono riparati sotto gli ombrelli mentre facevano la fila fuori dal Vaticano per partecipare alla prima Messa della Vigilia di Natale di Papa Leone XIV. I visitatori provenienti da Brasile, Messico e Filippine hanno riferito all’Associated Press l’importanza di fare il viaggio e di condividerlo con le proprie famiglie. Ci si aspettava che il Papa pronunciasse una preghiera per la pace nel suo discorso alla Messa, dopo aver già esortato i leader mondiali a impegnarsi in una preghiera di 24 ore nelle zone di conflitto il giorno di Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natale, centinaia di fedeli in coda sotto la pioggia per la Messa a San Pietro

